Dit waren de beste memes van de week: van ‘Jeanneke Heps’ tot de geografische blunder van Biden

Dilsen-Stokkem “Ik vroeg of ze wilde instappen en ze ging nooit meer weg”: woonzorg­cen­trum laat bewoners herinnerin­gen aan huwelijk ophalen in ‘suite’ gevuld met eigen trouwfoto’s

Maandag is het Valentijnsdag en dat laten ze bij woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens in Lanklaar niet zomaar passeren. Het personeel toverde een ruimte om tot een echte huwelijkssuite waarin hun trouwkledij én -foto’s worden tentoongesteld. Een schot in de roos, want de bewoners vertellen er ronduit over hun jeugdjaren waarbij al eens een traan valt. “Het wordt een week waarbij liefde centraal staat”, zegt Jolien Govaerts, verantwoordelijk voor bewonerszorg.

11 februari