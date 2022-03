Dit waren de beste memes van de week: van het dreigende friettekort tot een luiaard op een zipline

Geen lentedag door Saharazand

Afgelopen woensdag trok het Saharazand over ons land. Hoewel de weersvoorspellingen een zonnige dag met maxima tot 20 graden hadden beloofd, duwde de Saharalucht de temperatuur 5 graden lager en was er van zon weinig tot geen sprake. Bovendien werden heel wat auto’s en ramen bedekt onder een roodkleurig laagje stof.

Belgische frieten in gevaar

De oorlog in Oekraïne vormt ook een bedreiging voor de Belgische frietjes . Dat komt omdat de oorlog zorgt voor een tekort aan zonnebloemolie. Daarom moeten de aardappelverwerkers overschakelen op palmolie. De schaarste brengt bijgevolg de productie van chips en frietjes in gevaar. En dat nieuws zorgde voor grote paniek op sociale media.

Een onvergetelijk zipline-ritje

In Costa Rica kreeg een jongen de schrik van zijn leven tijdens een zipline-rit door de jungle . Zo botste het kind plotseling op een luiaard. De video van de vreemde rit ging al snel viraal op sociale media. Op Twitter waren heel wat mensen vooral verbaasd hoe rustig de jongen bleef tijdens het voorval. “De traagste zipline-rit ooit” en “Ze gaan het einde van die zipline pas bereiken in 2025”, grapten verschillende Twitteraars.

Kanye versus Pete

De vete tussen de Amerikaanse rapper Kanye - Ye - West en de komieker Pete Davidson blijft voortduren. De twee liggen met elkaar in de clinch als gevolg van Davidson’s relatie met realityster Kim Kardashian, eveneens de ex-vrouw van Kanye. Begin deze week zou Davidson Kanye verschillende sms’jes hebben gestuurd waarin hij hem vraagt om op te houden met zijn storende gedrag. Toen de rapper Davidson vroeg waar hij was, antwoordde die laatste: “Ik lig in bed met je vrouw.” Het conflict tussen beiden zorgt voor de nodige commentaar op sociale media.