Dit waren de beste memes van de week: van bushalte voor koeien tot comeback van Poetins tafel

Markske to the rescue

De oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen rond de situatie in Oekraïne houden ons ook deze week erg in de ban. Maar misschien is de oplossing wel gemakkelijker dan gedacht en moeten we Mark - aka Markske - Vertongen van ‘F.C. De Kampioenen’ eens aan tafel zetten met de Russische president Vladimir Poetin?

Valentijnskaarten zoals je ze nog nooit eerder zag

Afgelopen maandag vierden heel wat koppels de dag van de liefde. Wie voor de gelegenheid nog op zoek was naar een originele valentijnskaart, kon op het internet rekenen voor enkele komische opties.

Vrijheidskonvooi bereikt Brussel

Het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’, een fenomeen dat is overgewaaid vanuit Canada, bereikte deze week ook ons land. Het konvooi, dat protesteert tegen de coronamaatregelen, zakte afgelopen maandag namelijk af naar Brussel. Op sociale media werd al snel duidelijk dat er eigenlijk nog meer problemen zijn die de betogers aan de kaak kunnen stellen.

Comeback van Poetins ellenlange tafel

Dinsdag was de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Moskou voor een gesprek met president Poetin over de oplopende spanningen rond Oekraïne. Scholz weigerde voor de ontmoeting een Russische PCR-test te laten uitvoeren. Om die reden maakte de beruchte lange tafel van Poetin ook deze week een comeback, nadat die een week eerder werd gebruikt tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Het is duidelijk, de Russische president heeft een voorliefde voor uitzonderlijk lang meubilair.

Arbeidsdeal: vloek of zegen?

Dinsdag raakte het kernkabinet van de federale regering het eens over een arbeidsdeal. Een van de genomen maatregelen is de mogelijkheid om maar vier dagen per week te werken aan hetzelfde loon. Werknemers die daarvoor kiezen, zullen wel hetzelfde aantal uren moeten verrichten als in een vijfdaagse werkweek, en moeten die vier dagen dus wel wat langer werken.

Daarnaast werd beslist dat werknemers buiten de werkuren niet meer hoeven te reageren op vragen of telefoontjes van hun werkgever.

Anderen waren dan weer wel enthousiast over een extra dag weekend:

Kleine Lil’ Kleine

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (27) kwam deze week in opspraak nadat hij werd opgepakt op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes. Op het internet werd er naar aanleiding van de feiten volop de spot gedreven met de Nederlandse rapper, en dan vooral met zijn “kleine” gestalte.

Bushalte voor koeien

De inwoners van het dorp Heultje, in de gemeente Westerlo, troffen deze week een bushokje van De Lijn aan op een wel heel opmerkelijke plaats: in een weide achter een gracht. Op sociale media werd het hokje alvast gedoopt tot “de eerste halte om koeien van en naar boerderijen te vervoeren”.

Dansen en sjansen in de discotheek

Donderdagnacht is de coronabarometer in ons land overgeschakeld van code rood naar code oranje. Dat betekende ook dat discotheken en clubs hun deuren weer mochten openen. Maar voor sommige feestgangers was het al zo lang geleden, dat ze zich nog maar vaag konden herinneren hoe de binnenkant van een discotheek er nu weer uitziet. Wel, zo dus:

