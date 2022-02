Dit waren de beste memes van de week: overheid vindt bijverdienste in drugshandel en palindroomdag wekt groot enthousiasme

“Ride – of eerder sta stil – to happiness”

Afgelopen weekend kwamen negen bezoekers van Plopsaland De Panne op zo’n 32 meter hoogte vast te zitten in de rollercoaster ‘Ride to happiness’. De mensen in de attractie konden na zes uur weer worden bevrijd. De oorzaak van de stilstand was niet duidelijk. Plopsaland-CEO Steve Van den Kerkhof sloot alvast uit dat het stormweer – dat ons land vorige week teisterde – de stilstand had veroorzaakt. Op sociale media zorgde het voorval alvast voor heel wat grappige memes.

22.02.2022: palindroomdag

Dinsdag was het 22.02.2022, oftewel een palindroomdag. Wanneer je een getal, of in dit geval een datum, in twee richtingen (dus van links naar rechts en omgekeerd) leest en het resultaat is hetzelfde, is er sprake van een palindroom. Internetgebruikers waren dan ook meteen erg enthousiast over deze zeldzame dag.