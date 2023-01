Dit moet het grootste pizzafeestje ter wereld worden

De poging om in het ‘Guinness World Records Book’ te komen vindt zaterdag voor een herenbasketbalwedstrijd plaats in een gebouw van de universiteit van Tusla in Los Angeles.



Om het record te breken, moeten meer dan 1046 mensen in een kwartier tijd een kwart van een pizza met een diameter van 25 centimeter eten. Ze moeten ook elk een slokje water drinken. Alleen deelnemers ouder dan 12 jaar tellen mee voor de recordpoging. Daarvoor werken de pizzabakkers momenteel aan een pizza die maar liefst 1310 vierkante meter groot is. Deelnemers betalen 5 dollar ten voordele van Make A Wish.