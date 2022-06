“Dit lijkt wel gemaakt met WordArt”: zo reageert Twitter op het nieuwe logo van Cercle Brugge

Over smaken en kleuren valt niet te twisten: het is een huizenhoog cliché, maar het nieuwe logo dat Cercle Brugge vandaag voorstelde, lokt wel héél veel reactie uit op Twitter. “De nieuwe look and feel passen perfect bij de toekomstdromen en de gedurfde ambities van Cercle Brugge”, laat de club weten. Dat de voetbalminnende Twittergemeenschap niet onder de indruk is van het nieuwe logo, is nog zacht uitgedrukt. Een bloemlezing...