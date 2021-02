Dit is niet iedereen gegeven: VRT-journalist blijft ijzig kalm terwijl er wesp op zijn gezicht zit

Mooi lenteweer heeft ook keerzijde: muggen steken vroeger de kop op dan gewoonlijk

24 februari Nu het ene dagrecord na het andere sneuvelt, lijkt de lente al volop in het land te zijn. Tegelijk steekt ook een andere onverwachte gast de kop op, die in een stil hoekje van de slaapkamer afwacht om snel en genadeloos toe te slaan: de mug. Gaat het om een verdwaalde ‘lone wolf’ of zijn de zwermen er uitzonderlijk vroeg bij dit jaar? We vroegen het aan bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University & Research.