Dit is de moeilijkste puzzel van het jaar: waag je aan de hersenbrekers van de militaire inlichtingendienst

Op snelheid komen en dan... de lucht in: Sebastian (31) en zijn vrienden bouwen spectacu­lai­re waterat­trac­tie in achtertuin

Een verfrissende waterattractie in je eigen achtertuin? Voor velen is het op warme dagen als deze een natte droom, maar Sebastian Roemendael (31) en zijn vrienden deinzen niet terug voor een uitdaging meer of minder. Ze bouwden de afgelopen week een gigantische waterslide en nodigden zondag buren en vrienden uit voor een onvergetelijk tuinfeestje. “Onze stunt vorig jaar was al leuk, deze is nog leuker en ook voor volgend jaar heb ik al enkele ideeën”, glimlacht Sebastian.