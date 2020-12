Dit hippe mondmasker verandert elke vijf seconden van kleur

Hoelang dragen we nog mondmas­kers? Kunnen regels versoepe­len voor wie ingeënt wordt? Experts beantwoor­den vragen over leven na vaccin

5 december 2021 mag dan het jaar van de ‘grote vaccinatie’ worden, het zal een overgangsjaar blijven. Hoe gaat het leven er komend jaar uitzien, in een wereld waarin we deels gevaccineerd zijn, deels niet? Waarom is het zo belangrijk dat we ons ook gevaccineerd nog aan regels blijven houden? En mogen we straks onze gevaccineerde oma en opa weer knuffelen? Marc Van Ranst, Geert Molenberghs, Steven Van Gucht en Pierre Van Damme beantwoorden acht pertinente vragen. Van Ranst: “Wat ik wel zeker weet, is dat 2022 er opnieuw zoals 2019 zal uitzien: mét festivals en volle voetbalstadions.”