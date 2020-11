Disneyland gesloten, dus bouwt Amerikaan achtbaan in achtertuin

Stel, je langverwachte bezoek aan Disneyland kan door de coronapandemie niet doorgaan. Wat doe je? Thuis liggen kniezen of probeer je er het beste van te maken? Een Californiër koos voor het laatste en bouwde de befaamde Matterhorn-achtbaan gewoon na in zijn tuin.

Sean LaRochelle en zijn gezin gingen normaal midden maart naar Disneyland in Anaheim (Californië). Ze moesten die plannen laten varen wegens corona. Ook het oudste Disney-resort moest terstond de deuren sluiten. Een ritje in de befaamde Matterhorn-achtbaan zat er niet in. De rollercoaster is eind jaren vijftig door Walt Disney zelf uitgedacht.

De jonge papa had door de lockdown plots zeeën tijd. ‘Als ik niet naar Disneyland kan, dan moet Disneyland maar naar mij komen’, moet hij hebben gedacht. De man bleef thuis in Napa niet bij de pakken zitten en begon eind maart zijn onwaarschijnlijk plan te realiseren: een Matterhorn-achtbaan bouwen in de achtertuin.

Familieleden waarvan sommige met een architectuurcarrière, en een dertigtal vrienden hielpen een handje. Vier maanden later was het magnifieke resultaat klaar.

De tuinachtbaan beschikt over bijna 122 meter aan rails en heeft twee verdiepingen. We weten niet wat Seans beroep is, maar hij mag wat ons betreft spontaan solliciteren als decorbouwer in de Hollywood-filmstudio’s. Ook een takelsysteem, bruggetjes, fonteinen, Zwitserse vlaggetjes én een yeti konden niet ontbreken. Het kostenplaatje is niet bekend, maar dat moet aanzienlijk zijn.

Het kindje van Sean is nog maar zes maanden oud. De attractie zal dus nog enkele jaartjes in de achtertuin staan vooraleer de uk met papa in de achtbaan kan.

Volledig scherm De echte Matterhorn-achtbaan in Disneyland (Anaheim) ging in 1959 open. © wikipedia