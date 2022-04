Deze geestige meme over ‘paaseikes’ laat je ongetwijfeld giechelen

Kinder – toch niet zo – bueno

Deze week kwam er alarmerend nieuws over de chocoladeproducten van het merk Ferrero, waaronder de Kinder Surprise-eitjes. Zo werden honderden gevallen van salmonella-infecties in verschillende Europese landen vastgesteld, gelinkt aan het snoepgoed. Ook in ons land raakten mensen besmet. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) trok gisteren de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in, en alle Kinder-producten werden uit de rekken gehaald. De chocoladecrisis werd ook op sociale media druk besproken.

De laatste Cent Wafers

De Kinder Surprise-eitjes waren niet het enige snoepgoed dat deze week voor paniek zorgde. Zo raakte dinsdag bekend dat we Cent Wafers binnenkort niet meer in de winkel zullen zien. Tot vorig jaar werden de koekjes nog in Herentals gemaakt, maar de productie ervan verhuisde naar Oekraïne. Door de oorlog in het land is het werk in de fabriek nu stilgelegd. Heel wat internetgebruikers waren erg teleurgesteld, al kwamen velen nu pas tot het besef dat de koekjes Cent ‘Wafers’ en niet Cent ‘Wafels’ heten.

Nooit meer ‘vieze paaseikes’

Er bestaat geen grotere teleurstelling dan wanneer je een paaseitje kiest en het geen lekkere smaak blijkt te zijn. De kleuren van de papiertjes zijn dan ook in elke supermarkt verschillend. Met onze paaseitjesgids kan je dat probleem in de toekomst vermijden en kies je telkens je favoriete smaak. Nooit meer een vies paaseitje dus!

Druilerige start van paasvakantie

De eerste week van de paasvakantie ging gepaard met erg regenachtig en bewolkt weer. Het staat buiten kijf dat het weer in ons land de afgelopen weken wisselvallig is geweest. Dat heel wat Belgen weer nood hebben aan zon, wordt ook op sociale media duidelijk gemaakt.

Biefstuk in de microgolf

Donderdag stelde de federale overheid een nieuwe campagne voor met tips om energie te besparen, de energieafhankelijkheid van Rusland te verminderen en zo ook Oekraïne te helpen. De tips waren erg uiteenlopend en gingen van de verwarming een graadje lager zetten tot eten opwarmen in de microgolf. Sommigen stelden zich bijgevolg enkele vragen bij het advies.

Chanel in twee

Het luxemerk Chanel nam deze week de beslissing om geen producten meer te verkopen in Rusland. Russische burgers mogen zelfs geen kleren of handtassen meer kopen in een winkel buiten Rusland. Als reactie maakten verschillende Russische influencers video’s waarin ze hun Chanel-handtassen in twee knippen uit woede. Heel wat internetgebruikers vonden die reactie toch iets te extreem: “Kijken naar hoe Russische modellen en influencers Chanel boycotten door hun handtassen in twee te knippen, heeft net een nieuwe level van armoede in mijn leven onthuld” en “Chanel zal wel beven van angst”, klonk het onder meer.

