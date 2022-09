De zomervakantie is jammer genoeg gedaan, maar deze ‘terug naar school’-memes laten je ongetwijfeld lachen

Video waarin kangoeroe poort van Russische ambassade in Australië aanvalt, gaat viraal: “Nu weten we hoe dieren over de oorlog denken”

In Australië heeft een verwarde kangoeroe een duidelijk politiek standpunt ingenomen, of toch als we het internet mogen geloven. In een video is te zien hoe het dier de poort van de Russische ambassade rake klappen geeft. Op sociale media zorgden de beelden alvast voor de nodige hilariteit. “Nu weten we dus hoe kangoeroes over de oorlog denken”, klonk het onder meer.

