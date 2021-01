De Wever in onderbroek is nieuws tot in Amerika

En die voorspelling blijkt de waarheid. De nieuwssite van de Britse krant Daily Mail toont liefst vijf screenshots, hun Amerikaanse collega’s van de New York Post houden het op één foto. “One of Belgium’s most powerful politicians was caught with his pants down — with a mirror catching him in his undies during a livestreamed interview from his home”, steekt NYPOST.com van wal. De zoekfunctie leert ons dat De Wever nooit eerder met een foto op de site te zien was.