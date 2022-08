De eerste hittegolf van de zomer is een feit, en daar horen uiteraard de gepaste memes bij

Hittegolf hier, hittegolf daar, hittegolf overal

Trump in nauwe schoentjes

Begin deze week viel de FBI de vakantiewoning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, in Mar-a-lago in de staat Florida, binnen. De FBI ging er op zoek naar belangrijke officiële documenten die de ex-president had meegenomen uit het Witte Huis, wat niet toegelaten is. Trump uitte volop kritiek op de raid, die volgens hem politiek gemotiveerd was. Op het internet ontketende het voorval vooral een golf aan grappige memes.