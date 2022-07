Dat het warme weer ook heel wat hilarische memes met zich meebrengt, staat als een paal boven water

Zonnecrème in de aanslag

Ook deze week werden er in ons land warme temperaturen gemeten. Volgende week zou het kwik zelfs tot 40 graden kunnen oplopen. Hoewel heel wat Belgen met volle teugen van het zomerweer genieten, ondervinden sommigen er toch ook enkele nadelen van. Zo kan vijf minuten in de zon al voldoende zijn om te verbranden als een boterham in een toaster.

Tour moet wijken voor klimaat

Dinsdag moest de tiende rit van de Tour de France vijftien minuten worden stilgelegd omdat klimaatactivisten de weg versperden. Hoewel de actie voor heel wat oproer zorgde, kwamen er tegelijkertijd ook enkele hilarische memes uit voort.

Euro = dollar

Deze week was de euro voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar. De laatste keer dat de twee valuta aan elkaar gelijk stonden, was in 2002. Hoewel die ontwikkeling niet veel goeds belooft voor de economie, waren de memes over de gebeurtenis ongetwijfeld hilarisch.

‘Boris Goneson’

De Britse premier Boris Johnson kondigde vorige week zijn ontslag aan. Deze week vond reeds de tweede stemronde plaats in de verkiezingen van een opvolger van Johnson als premier en leider van de Conservatieve Partij. Momenteel blijven er nog vijf kandidaten over in de race. Hoewel het ontslag van Johnson ondertussen al oud nieuws is, blijven internetgebruikers komische memes over de controversiële ex-premier delen.

