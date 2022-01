Chinese in quarantaine ziet via bewakingscamera hoe hond haar woonkamer verbouwt

De Chinese Liu moest veertien dagen in quarantaine in de stad Xi’an en haar hond mocht niet mee. Ze zorgde dan maar voor voldoende eten en drinken en plaatste een camera om haar viervoeter, die alleen thuis bleef, in het oog te houden. Liu moest vanop afstand moedeloos toekijken hoe de hond haar woonkamer elke dag een beetje meer verbouwde, meldt HouLang News. ‘Home alone’, de huisdierenversie.

De eerste dag bleef de hond nog braaf voor de deur wachten tot zijn baasje zou terugkomen, vertelt Liu in een filmpje dat ze op het Chinese socialmediaplatform Weibo plaatste. Maar vanaf dag twee begon het dier de sofa aan stukken te rijten. “Elke dag opnieuw zette hij het huis overhoop. Elke dag maakte hij wel iets anders kapot. Zowat alles in huis moest eraan geloven”, zegt Liu.

In de video, met al meer dan 14 miljoen views, is te zien hoe de hond maandagnamiddag een gat beet in de zitbank en zich amuseerde met de kleerkast van Liu. De vloer lag helemaal bezaaid met allerlei voorwerpen. “Hij maakte al mijn tassen stuk, mijn schoenen en mijn kleren”, aldus Liu. Ze voegt eraan toe dat ze nog een week quarantaine te gaan heeft en al is begonnen met het online bestellen van nieuwe meubels.

Xi’an is een stad van 13 miljoen inwoners. Vorige maand brak er een van de ergste coronagolven uit die China tot nu toe heeft gekend. Volgens de overheid was de situatie begin januari na twee weken lockdown weer “onder controle”, maar heel wat Chinezen zitten er nog altijd in quarantaine of in lockdown.

Liu blijft ondanks alles positief en is vooral blij dat haar hond nog gezond is. “Hij heeft niets verkeerds opgegeten. Over een week mogen we naar huis en wordt alles beter. Het huis mag dan een puinhoop zijn, we kunnen het wel weer opruimen. Het komt goed.”

Het filmpje leidde tot een oproep op Weibo om huisdieren mee te laten verhuizen naar het quarantaineverblijf van hun baasjes. Sommigen stelden voor dat anders de overheid of vrijwilligers zouden moeten zorgen voor de huisdieren die achterblijven. De discussie werd meer dan 310 miljoen keer bekeken.

De Chinese overheid worstelt met het probleem. In november sloeg een ambtenaar bij een huisbezoek in Shangrao een hond dood terwijl de eigenaar ervan in een hotel in quarantaine zat. Vorig jaar kwamen er ook in verscheidene Chinese steden verhalen naar boven van omgebrachte katten van baasjes die in quarantaine moesten.

