Campagne op sociale media herenigt jongetje (5) met teddybeer die hij duizend kilometer van huis verloor

Dat de zoektocht naar zijn teddybeer viraal zou gaan op sociale media, had de 5-jarige Ezekiel Burnett uit de Amerikaanse staat Texas waarschijnlijk niet verwacht. Het jongetje verloor zijn knuffelvriend in een luchthaven nadat hij de beer zo hoog in de lucht had gegooid, dat die vast kwam te zitten in de daksparren. De jongen was er dan ook van overtuigd dat hij zijn pluchen beer, een cadeau dat hij bij zijn geboorte had gekregen, nooit meer zou terugzien.

Ezekiel was samen met zijn ouders in een luchthaven in de Amerikaanse stad Milwaukee, meer dan duizend kilometer van zijn thuisstad Dallas. Zijn ouders, Jessica en David Burnett, moesten zich haasten om de vlucht naar huis te halen. Nadat Ezekiels beer — met de originele naam ‘Teddy’ — vast kwam te zitten, had het gezin dus geen tijd om hulp te vragen en de knuffel te bevrijden. Ze moesten zo snel mogelijk boarden.

De maanden nadien waren zwaar voor de kleine Ezekiel. De jongen kon de beer maar niet uit zijn hoofd zetten. Zijn moeder kocht hem een nieuwe ‘vervangbeer’, maar ook die kon weinig troost bieden. “Op een avond vroeg Ezekiel me of Teddy in de hemel was”, aldus mama Jessica.

Zoektocht via sociale media

De moeder van Ezekiel was dan ook sprakeloos toen ze op een dag plots een foto van Teddy op Facebook zag verschijnen. De luchthaven waar Teddy was achtergebleven, had een foto van de beer gedeeld, met daarboven het bericht dat hij gevonden was door een reiziger. Naast het Facebookbericht postte de luchthaven ook TikToks en tweets met de beer. De berichten werden massaal gedeeld op sociale media, wat al snel leidde tot een hele campagne om de eigenaar van de beer te vinden. En dat lukte dus ook.

Jessica antwoordde op het bericht met een oude foto van Ezekiel en Teddy. De luchthaven zorgde er vervolgens voor dat de jongen en zijn ouders naar Milwaukee konden vliegen en de beer zelf konden ophalen. En zo werd het kind na enkele maanden herenigd met zijn knuffelvriend. Het luchthavenpersoneel had volgens Ezekiel “goed gezorgd voor Teddy, die veel plezier had gehad in de luchthaven”. Toch was de kleine Ezekiel blij toen hij Teddy weer mee naar huis kon nemen, waar hij “gelukkig is met de andere beren op mijn bed”, aldus het kind.

