Cameraman steelt de show tijdens loopwedstrijd

Berenwelp doolt uren rond in buitenwij­ken van Montréal

24 mei Een zwarte berenwelp heeft zondag in een buitenwijk van het Canadese Montréal enkele uren voor opschudding gezorgd door rond te neuzen in tuinen en bomen, voordat hij uiteindelijk in slaap kon worden gebracht. De politie, die in de vroege namiddag werd opgeroepen, zette onmiddellijk verschillende straten af van een wijk van Dorval, een gemeente in het westen van Montréal, waar de internationale luchthaven Pierre Elliott Trudeau zich bevindt. Dat zei een woordvoerder van de politie van de stad.