Bruggen? Overbodig! Adrien steekt staand op zijn skimboard in vier seconden waterloop over

Nieuw wereldre­cord: grootste zandkas­teel staat in Denemarken

7 juli Het enorme zandkasteel is te bewonderen in Blokhus een stad in het noorden van Denemarken. Inspecteurs van Guinness World Records maten het zandkasteel op: met een hoogte van 21,16 meter verpulvert het bouwwerk in Denemarken het vorige record van 17,66 meter.