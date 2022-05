Britse vrienden vinden schat van 142 Romeinse munten onder hun kampeerplek

Drie vrienden en fans van metaaldetectoren hebben tijdens een kampeerweekendje in het zuidwesten van Engeland een heuse schat gevonden. Het gaat om 161 Romeinse muntstukken, die tienduizenden euro’s waard zijn. De ontdekking dateert al van september 2020, maar gaan over twee weken onder de hamer.

Het trio kampeerde in een weiland in de buurt van het oude dorpje Pewsey in het graafschap Wiltshire. Op amper zes passen van waar ze hun tent hadden opgesteld, botsten ze op een schat.

Robert Abbott (53), die een computerwinkel runt in Essex bij Londen, had op een ochtend na het ontbijt zijn metaaldetector aangezet en had meteen prijs. Eerst haalde hij enkel wat tentharingen boven, maar toen hij iets dieper ging graven, vond hij een waardevolle zilveren Romeinse munt, siliqua genaamd, “in ongerepte staat”. Een munt van naar schatting 1.600 jaar oud.

David Allen (59), een timmerman, en Mick Rae (63), werkzaam in de zuivelsector, sprongen hun vriend Robert bij. Samen groeven ze nog tientallen andere zilvermunten op. Op het einde van hun weekendje uit hadden ze een buit van 161 zilverstukken, waaronder 142 siliqua- en miliarensemunten, daterend uit de periode 340 tot 402 na Christus.

“Ironisch genoeg hadden we twee weken eerder al eens een week lang daar gekampeerd”, vertelt Robert Abbott. “Maar we beseften toen niet dat we eigenlijk kampeerden net op het stuk grond waar we de munten hebben gevonden.”

De 142 muntstukken zouden tijdens de laatste jaren van het Romeinse Rijk zijn begraven door mensen die hun waardevolle bezittingen probeerden te beschermen tegen de invallen van de Saksen. Dat gebeurde toen wel vaker. In die tijd was de Romeinse heerschappij in Brittannië onder Honorius niet meer houdbaar, weet Nigel Mills, antiekexpert bij veilinghuis Noonans. Het Romeinse leger werd teruggeroepen naar andere provincies en Honorius zei in 410 aan Brittannië dat het zichzelf moest beschermen. Voor de plaatselijke bevolking slachtoffer werd van de invallen van de Saksen, had ze een schat van gouden en zilveren Romeinse munten en juwelen uit eind vierde en begin vijfde eeuw onder de grond gestopt.

Op 17 mei gaat de zilveren schat van de vrienden onder de hamer bij veilinghuis Noonans in Londen. De verwachte verkoopprijs schommelt tussen de 30.000 en 40.000 Brits pond (tussen 35.000 en 47.000 euro). “Vrijwel alle munten zijn in perfecte staat en hoefden na hun ontdekking niet eens te worden schoongemaakt”, aldus Nigel Mills. De drie vrienden zullen wel zelf wel enkele munten houden. Twee ervan gaan naar de collectie van het British Museum.