Britse tiener sluit opmerkelijke vriendschap met hommel: “Betty volgt me overal, tot de bowlingzaal toe”

Letland organi­seert corona­proof festival op water

15 augustus In Letland hebben organisatoren een originele manier gevonden om coronaveilige festivals te houden. Zo worden de waterwegen in het land gebruikt als setting voor een niet-alledaagse muzikale ervaring. Mensen komen in bootjes kijken naar het concert, dat zich afspeelt op een podium aan de oevers van een meer of rivier. Muziekfans zijn alvast laaiend enthousiast over het initiatief. “Hopelijk blijven zulke festivals doorgaan zelfs wanneer het virus er niet meer is”, klinkt het.