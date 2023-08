Britse peuter spreekt met Amerikaans accent door video’s van populaire Youtuber: “Payback voor Peppa Pig”

Bilzers ijssalon pakt uit met kerstbû­ches in de zomer: “Zolang het kouder blijft dan 20 graden, blijven we bûches maken”

De afgelopen weken brachten niet al te veel zon met zich mee en dat is spijtig nieuws voor ijssalons, al blijft Ons Ijshuys in Bilzen niet bij de pakken zitten. Om toch een mooie omzet te draaien, pakt het team uit met verse kerstbûches. Zolang de temperatuur onder 20 graden blijft, zijn ze te verkrijgen bij de twee vestigingen in Bilzen. De kerstsfeer, -muziek en aangepaste kledij krijg je er gratis en voor niks bij!