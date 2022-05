Britse filmfanaat bekijkt 1.028 films in jaar tijd tijdens lockdown

Wat doe je als rasechte filmliefhebber tijdens een coronalockdown als je ook nog eens je job bent kwijtgespeeld? Voor Phil Watts uit het Britse Somerset was het simpel vorig jaar: zo veel mogelijk films bekijken. Hij verorberde er zomaar eventjes 1.028 in een jaar tijd.

Phil Watts is de zoon van een voormalige filmoperateur, de man die vroeger instond voor de projectie van de film. Hij kreeg de liefde voor cinema met de paplepel mee. Zijn vader, Roger Watts, bouwde in de jaren 70 een garage om tot een kleine cinemazaal met acht zitjes, herinnert hij zich nog. In zijn eigen netwerk staat Phil Watts ook bekend als ‘Not George Lucas’, een verwijzing naar de beroemde ‘Star Wars’-regisseur op wie hij uiterlijk een beetje lijkt. Watts beschouwt zichzelf als een “supergeek” wat cinema betreft.

Hij werkte voor een houtverwerkingsbedrijf tot hij daar tijdens de coronapandemie in november 2020 de laan werd uitgestuurd. Sinds begin 2021 hield hij zich thuis bezig met een aantal zijprojecten, maar hij keek ook veel films. In de lente vorig jaar kwam hij tot de vaststelling dat hij er toen al heel wat achter de kiezen had. Hij maakte notities om niet te vergeten wat hij gezien had. “Ik zat in maart al zeker aan drie- tot vierhonderd films en bedacht dat ik er misschien wel duizend in een jaar tijd zou kunnen halen.”

Watts ging ervoor, voor zijn filmmarathon. Hij zag onder andere alle films van ‘James Bond’, van ‘Star Trek’ en van de ‘Fast and Furious’-reeks. Op 28 december 2021 was hij toe aan zijn duizendste, ‘Gone With the Wind’, die hij nog nooit had gezien.

Tot zeven per dag

Op sommige dagen moest hij werken of had hij wat anders te doen en zag hij geen enkele film, vertelt hij aan de BBC. Maar op andere dagen bekeek hij tot zeven films in een etmaal, meestal kortere van ongeveer 70 minuten uit de Universal Monsters-reeks van vroeger. “Tegen het einde probeerde ik veel films in te passen. Dat werd wel wat lastiger, maar voor mij is films kijken een manier om me te ontspannen.”

Volgens Watts had zijn vrouw er geen probleem mee dat hij ontelbare uren in de verdonkerde huiskamer doorbracht. “Ze was gelukkig in de tuin terwijl ik binnenzat”, beweert hij. “We hebben een heel verschillende smaak wat films betreft. We hebben er een paar gevonden die ze samen met mij wilde kijken, maar ze liet me graag mijn gang gaan.”

Natuurlijk heeft de filmfanaat ook een absolute favoriet. Dat is ‘Cinema Paradiso’ van Giuseppe Tornatore uit 1988, omdat die film verwantschap vertoont met het persoonlijke leven van Watts. In de film leert een Italiaans jongetje immers de cinemakunst van een plaatselijke filmoperateur. “Ik heb op het einde heel hard gehuild, maar op een goede manier”, besluit Watts.