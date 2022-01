Brits onbewoond eiland zoekt cafébaas die met bizar ritueel ook tot 'koning' wordt gekroond

Piel Island ligt voor de kust van het Britse Cumbria, in het noordwesten van Engeland, zo’n 200 km ten oosten van het bekendere Isle of Man. Het kleine eiland van zo'n 11 hectare is onbewoond, maar in de zomermaanden vinden er allerlei activiteiten plaats. Het is enkel bereikbaar per veerboot, die van april tot september uitvaart, of te voet, via een wandeling met gids over het zand. Op het eiland vind je enkel de ruïnes van een kasteel uit de veertiende eeuw terug, een camping, acht vakantiehuizen én de Ship Inn, een pub van 300 jaar oud.