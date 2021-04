Brit wint jackpot van meer dan 140 miljoen euro met EuroMillions

Monopoly moderni­seert kaartjes Algemeen Fonds en laat fans meebeslis­sen: geen lijfrente of schoon­heids­wed­strij­den meer, wel goede doelen of vrijwilli­gers­werk

19 maart Voor het eerst in het 85-jarige bestaan van Monopoly wordt een compleet onderdeel van het spel aangepast. De teksten van alle zestien Algemeen Fonds-kaarten krijgen een opfrisbeurt. Klassiekers als ‘Lijfrente vervalt. U ontvangt 100 euro’ worden vervangen door ‘Miauw! Je breit zachte truitjes voor de naaktkatten in het plaatselijke dierenasiel. Je krijgt 20 euro.’ Fans kunnen nog tot 9 april meestemmen welke zestien kaarten het tot in de vernieuwde speldoos zullen schoppen.