Brit vindt brief in brievenbus die meer dan 100 jaar oud is

Een brief die verzonden werd in februari 1916 is meer dan 100 jaar later eindelijk aangekomen bij een appartement in Norwood, een buurt in Londen. Dat meldt ‘BBC’. De enveloppe had een zegel met het hoofd van koning George V erop en werd verzonden vanuit de Britse stad Bath. Royal Mail, de Britse nationale post, heeft geen flauw idee hoe dit is gebeurd.

Finlay Glen, die de brief in zijn brievenbus aantrof in 2021, vertelt “behoorlijk verbaasd en verbijsterd” te zijn over dit bijzondere voorval. Ondanks dat het openen van een brief die niet aan jou geadresseerd is, wordt beschouwd als een misdrijf, vond Glen het toch de moeite waard om eens een kijkje te nemen. “Als ik een misdaad heb begaan, kan ik alleen maar mijn excuses aanbieden”, aldus de Brit.

“Mijn liefste Katie”

De brief was geschreven aan “mijn liefste Katie”. Ze was de vrouw van de plaatselijke postzegelmagnaat Oswald Marsh, zegt Stephen Oxford, redacteur van een Brits tijdschrift over de lokale geschiedenis van Norwood. Marsh was gekend in de postzegelindustrie en trad regelmatig op als getuige-deskundige in gevallen van postzegelfraude. De brief zou geschreven zijn door een vriendin van het koppel, Christabel Mennell, dochter van de rijke plaatselijke theehandelaar Henry Tuke Mennell, tijdens haar bezoek aan Bath. Mennell schreef dat ze zich “behoorlijk schaamde voor wat ik had gezegd” en dat ze zich “ellendig voelde met een zware verkoudheid”.

Deze zeldzame vondst geeft inzicht in de plaatselijke geschiedenis en de mensen die in Norwood woonden, zegt Stephen Oxford. Norwood was namelijk “een zeer populaire plaats voor de hogere middenklasse in de late jaren 1800”.

Familie-erfstuk

Glen bewaart de brief al twee jaar lang in een lade bij zijn thuis, maar is bereid de vondst te overhandigen aan de familieleden. “Het is een fantastisch stuk van hun familiegeschiedenis. Als ze willen, mogen ze het komen halen.”

Royal Mail heeft zelf geen idee hoe het zo fout is kunnen lopen. Een woordvoerder van Royal Mail zei dat dergelijke voorvallen heel af en toe gebeuren. “We weten niet zeker wat er in dit geval is gebeurd”, klonk het nog. “We begrijpen dat mensen geïntrigeerd zullen zijn door de geschiedenis van deze brief, maar we hebben geen verdere informatie over wat er gebeurd zou kunnen zijn.”