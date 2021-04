Briefje verborgen in kapotte smartphone: “Niet herstellen aub! Mijn vrouw vermoordt mij”

Livestream op Tiktok redt leven: jongen crasht met quad, kijker 1.200 km verderop roept hulp in

8 april Caden Cotnoir uit New Hampshire heeft een echte heldendaad verricht door het leven van Trent Jarett uit West Virginia te redden. De jongens wonen meer dan 1.200 km van elkaar, maar toch zorgde Caden ervoor dat Trent op tijd werd teruggevonden na een ongeval met zijn quad. Het ongeval was live te volgen via TikTok en Caden aarzelde geen seconde om hulp in te roepen.