Braziliaanse actrice op 56-jarige leeftijd bevallen: “Een bloedtest? Die dokter was gek geworden, dacht ik”

Een Braziliaanse actrice is op 56-jarige leeftijd bevallen. De bevruchting gebeurde op natuurlijke wijze, waardoor de verrassing compleet was. “De dokter stelde een bloedtest voor om zekerheid te krijgen. Ik dacht dat hij gek geworden was”, aldus Claudia Raia.

De vrouw werd in haar land verschillende keren bekroond als beste actrice, onder meer voor haar rol in de telenovelle ‘Ti Ti Ti’. Op Instagram kan ze rekenen op ruim 8,6 miljoen volgers. De zoon en dochter die ze overhield uit een vorig huwelijk zijn nu respectievelijk 25 en 20 jaar oud.

En nu komt daar dus plots Luca bij. De spruit, die vijf dagen geleden geboren werd, vormt de bekroning van haar liefde met collega-acteur Jarbas Homem de Mello.

“Toen de dokter in eerste instantie een bloedtest voorstelde, vroeg ik of hij gek geworden was. Ik was 55 jaar! Anderhalve dag op het resultaat wachten, zag ik echter niet zitten. Ik kocht een Clearblue en daaruit bleek dat ik al meer dan drie weken zwanger was.”

Eicellen ingevroren

Raia had op 48-jarige leeftijd nog haar eicellen laten invriezen. Twee jaar later kreeg ze te horen dat ze in haar menopauze beland was en dat alle hoop dus verdwenen was.

In 2021 waagde het koppel nog een laatste kans, via IVF deze keer. Toen bleek dat er geen embryo’s gevormd werden, legden ze zich neer bij hun lot. Een arts merkte later echter op dat Raia toch weer beginnen ovuleren was, maar met een zwangerschap hield geen van beiden nog rekening.

Risico’s

Het gebeurt hoogst uitzonderlijk dat vrouwen boven de vijftig jaar nog op natuurlijke wijze zwanger worden. Er zijn ook de nodige risico’s mee gemoeid, denk bijvoorbeeld maar aan de grotere kans op een miskraam.

Van al die miserie is Raia gelukkig gespaard gebleven. “Hij eist nu al zijn plekje op. We lopen over van geluk en liefde! Welkom, Luca!”, schreef ze op haar Instagrampagina.

