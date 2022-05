Braziliaan van 100 werkt al 84 jaar bij hetzelfde bedrijf en dat is een wereldrecord

Op 6 januari van dit jaar stelde Guinness vast dat Orthmann een recordcarrière van 84 jaar en 9 dagen in één en hetzelfde bedrijf had opgebouwd. Orthmann noemde het zelf de verwezenlijking waar hij het meest trots op is. “Plannen doe ik niet, ik denk niet aan morgen”, aldus Orthmann. “Ik geef enkel om morgen als een nieuwe dag waarop ik wakker word, opsta, oefeningen doe en naar het werk ga. Je moet je bezighouden met het heden, niet met het verleden of de toekomst. Hier en nu, dat is wat telt.”