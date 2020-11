Brandweer opgeroepen voor haardvuur... op tv

Schattig uiltje na trip van 270 km gered uit kerstboom voor Rockefel­ler Center in New York

19 november Naar jaarlijkse traditie wordt het beroemde Rockefeller Center in Manhattan rond deze periode uitgerust met een stevig uit de kluiten gewassen kerstboom. Ditmaal bleek nog een extra kerstcadeautje verstopt te zitten in de boom. Een werkman vond maandag tussen de enorme takken een kleine zaaguil, een soort die niet groter dan 20 centimeter wordt. De vogel was 270 km meegelift tot New York City.