Boodschap in een fles verbindt tieners aan weerszijden van Atlantische Oceaan

Een boodschap in een fles heeft een speciale vriendschap laten openbloeien tussen twee tieners die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wonen. De fles had in drie jaar tijd bijna 5.000 kilometer afgelegd, van de Amerikaanse staat Rhode Island tot de Azoren, een Portugese eilandengroep.

De 16-jarige Sean Smith had de fles in 2018 in het water gegooid tijdens een reis naar Rhode Island. De boodschap luidde: “Het is Thanksgiving. Ik ben 13 jaar oud en ik ben op bezoek bij mijn familie in Rhode Island. Ik kom uit Vermont. Indien gevonden, mail naar messageinabottle2018@gmail.com.”

Drie jaar later werd de boodschap 4.820 kilometer verderop door de 17-jarige Christian Santos gevonden. Hij ontdekte de fles op de Azoren toen hij met zijn neef aan het vissen was. “Ik zag dat er een briefje in de fles zat. Ik vond dat wel interessant en liet het meteen aan mijn moeder zien”, klinkt het. Zijn moeder, Molly Santos, liet haar zoon weten dat de boodschap afkomstig was uit de regio nabij Massachusetts, de geboorteplaats van Christian, wiens gezin na zijn geboorte naar de Azoren verhuisde.

Bericht op Facebook

Christian en zijn moeder besloten om de instructies op het briefje te volgen en stuurden een e-mail naar Sean Smith. De tiener las de e-mail niet, maar werd toch op de hoogte gebracht van de vondst nadat Molly Santos een bericht op Facebook had gepost. De 16-jarige Sean Smith was erg verbaasd: “Het was niet de enige fles die ik samen met familie in het water had gegooid. Enkele boodschappen werden meteen erna al gevonden, maar na tweeënhalf jaar was ik het al helemaal vergeten. Ik denk dat Christian en ik zeker zullen proberen om in contact te blijven, het is dan ook een zeldzame gebeurtenis”, aldus de tiener.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.