Ben jij ook van plan om je dit paasweekend vol te proppen met paaseieren? Dan is deze komische meme voor jou!

Koning Filip op zijn paasbest

Ter gelegenheid van de 62ste verjaardag van Koning Filip deelde ons koningshuis gisteren een nieuwe foto van het staatshoofd. De foto, waarop Koning Filip in een marineblauw maatpak poseert, werd genomen in een van de vertrekken van het Kasteel van Laken. Ook op sociale media werd de foto van onze vorst volop gedeeld en ook wel een beetje bespot.

De wispelturigheid van Elon Musk

Donderdag raakte bekend dat miljardair en Tesla-topman Elon Musk het sociale medium Twitter wil kopen voor maar liefst 43 miljard dollar (39,4 miljard euro). Eerder werd al aangekondigd dat Musk een belang van 9 procent kreeg, maar toen Twitter de miljardair ook een zetel in de raad van bestuur aanbood, wees hij die op het laatste nippertje af. Op sociale media zorgde de affaire voor de nodige hilariteit. “Elon Musk: ‘Ik wil geen zetel in de bestuursraad’. Ook Elon Musk: ‘Ik wil alle zetels in de bestuursraad.’”, grapten sommigen.

‘Oh baby baby’

De Amerikaanse popster Britney Spears (40) kondigde deze week aan dat ze zwanger is van haar derde kindje. De zangeres moest naar eigen zeggen jarenlang verplicht anticonceptie nemen omdat ze onder toezicht stond, maar is nu weer vrij om haar eigen leven te plannen. Op sociale media vierden Britney-fans het heugelijke nieuws. Bovendien maakten velen de vergelijking met zangeres Rihanna (34), die gelijktijdig haar eerste kindje verwacht.

‘BoJo’ in Kiev

Vorige zaterdag maakte de Britse premier Boris Johnson een wandeling door Kiev met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De twee waren te zien zonder speciale veiligheidsuitrusting, wat ook internetgebruikers niet was ontgaan. “Het feit dat Boris Johnson een kogelvrij vest droeg in Merseyside (tijdens een politie-interventie in de Engelse regio North West England, nvdr.), maar voor een marineblauw maatpak koos in het door oorlog vernielde Oekraïne is vrij hilarisch”, klonk het onder meer.