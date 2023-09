Belgische expert met de billen bloot tijdens live interview op Franse tv: “Moraal van het verhaal: altijd een broek aandoen”

KIJK. Ree neemt duik in zwembad en schiet daarna de keuken in

Op woensdagmiddag konden Sofie Mertens en haar kinderen uit Pulle wel een heel bijzonder taferee aanschouwen. Een ree was in de achtertuin terechtgekomen. Sterker nog, doordat ze zo opgeschrokken was, tuimelde ze in het zwembad. Sofie verwittigde meteen de brandweer. “Het was even stil aan de lijn toen ik zei dat er een ree aan het zwemmen was in ons zwembad.”