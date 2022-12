Baby geboren in de lucht, vliegtuig maakt onvoorziene landing in Praag

Mama uit Texas vindt na 51 jaar eindelijk via DNA-test haar dochter terug die als peuter ontvoerd werd

1971, Fort Worth, Texas. Melissa Highsmith is een peuter van 21 maanden. Haar mama Alta Apantenco staat er alleen voor en zoekt een babysit die tijdens Alta’s werkuren op Melissa moet passen. Zelf zal ze die vrouw nooit ontmoeten: het is Alta’s huisgenote die op 23 augustus 1971 de kleine Melissa toevertrouwt aan de oppas. Die komt nooit terug met het kind. Melissa blijft meer dan 50 jaar spoorloos, tot haar familie haar uiteindelijk kan opsporen via een online DNA-databank. Kerst valt vroeg dit jaar voor de familie.

29 november