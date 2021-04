Australisch koppel vindt giftige slang tussen sla van de Aldi

Een Australisch koppel schrok zich onlangs rot toen ze hun boodschappen van de Aldi uitpakten. Ze ontdekten namelijk een giftige slang in een zak met sla: “We stopten de slang in een Tupperware-doos, maar lieten de deksel een beetje open voor wat lucht”, aldus het koppel.

De twee Australiërs kochten de zak sla in Sydney. Ze stopten het in een rugzak samen met de andere boodschappen en keerden met de fiets terug naar huis. Pas toen ze hun aankopen uitpakten, kwam de 20 centimeter lange slang plots tevoorschijn door een gat in de slazak. “Het reptiel bewoog rond en stak zijn tongetje naar buiten”, zegt Alexander White.

Onmiddellijk controleerde White de andere boodschappen op sporen van nog meer slangen. De ‘Aldi-slang’ was intussen uitgeput van rondkijken en viel terug in slaap in de sla. Het koppel vond het reptiel “schattig” en maakte daarom enkele beelden. Even daarna verplaatste White de slang en de sla naar een Tupperware-doos: “We lieten de deksel wel een beetje open voor wat lucht.”

Pas toen het koppel belde naar een reddingsorganisatie voor dieren in het wild en foto’s doorstuurde, beseften de twee dat de slang nog best wel gevaarlijk kon zijn. Het ging namelijk om een Hoplocephalus bitorquatus, een van de meest giftige en agressieve soorten in Australië.

“Nog opgegeten”

Volgens het Australian Museum zijn dit type slangen een “schuwe maar nerveuze soort, die gemakkelijk geïrriteerd kan worden als ze in het nauw gedreven worden”. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers bekend, maar bij een beet kunnen er wel symptomen zoals zware hoofdpijn, abnormale bloedingen en een wazig zicht optreden.

De nieuwsgierige slang is intussen terug in het wild gezet. Aldi heeft een onderzoek gestart hoe dit is kunnen gebeuren. De sla zelf is niet weggegooid: “Ik heb de sla opgegeten”, zegt White. “Ik heb het grondig gewassen. Er waren een paar dingen waarvan ik dacht dat het slangenpoep was, maar die waste ik eraf”, aldus White.

