Asielhond die oor mist, bijt oor van favoriete knuffel zodat ze matchen

De Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), een asiel in North Carolina, plaatste begin deze maand een reeks foto’s van Bruno nadat hij een oor van zijn favoriete knuffeltje afbeet. “Hetzelfde oor dat hij zelf mist”, klinkt het bij de SPCA. Bruno verloor zijn oor door een aanval van een andere hond. Omdat hij toen vastgeketend buiten leefde, kon hij niet weglopen.