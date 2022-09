Arjen Lubach gaat viraal met referendum in Rusland: “Willen jullie geannexeerd worden door Nederland?”

“Daarnaast heeft Poetin ook iets leuks bedacht”, aldus Lubach. “Van 23 tot 27 september is er een referendum georganiseerd, maar - opmerkelijk detail - dat wordt niet in Rusland georganiseerd maar in Oekraïne.” In de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne - bezette delen in de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja - zijn inderdaad referenda aangekondigd, waarbij de inwoners voor of tegen inlijving door Rusland kunnen stemmen.