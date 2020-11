Antwerpse papa maakt hilarische Instagrampagina om vriendin te tonen dat dochtertje veilig is

Kenny Deuss uit Antwerpen heeft een bijzondere Instagrampagina gemaakt over zijn dochter Alix (1,5). Omdat zijn vriendin hem vanop het werk vaak vroeg een fotootje te sturen zodat ze kon zien dat hun kleine meid veilig was als papa op haar paste, besloot hij er een twist aan te geven. Het hilarische resultaat deelt hij met iedereen op sociale media.

Alix terwijl ze aan de elektriciteit in huis werkt, met een houtzaagmachine in de weer is, in de koelkast klimt, met een geweer op haar schouder rondloopt of op een koord een diep ravijn oversteekt: Kenny toont het allemaal. “Voor alle duidelijkheid: alle foto’s zijn bewerkt”, lacht hij.

“Ik heb een opleiding gevolgd met Photoshop, maar ben daar niet mee verder gegaan”, vertelt de man, die in een jongerencentrum verantwoordelijk is voor de concertwerking en nu jammer genoeg niet veel werk heeft tijdens de crisis. “Toen we onze dochter hadden gekregen en mijn vriendin weer moest gaan werken, vroeg ze me de hele tijd in berichten of ik een foto kon sturen zodat ze wist dat Alix veilig was. Daarop besloot ik er iets leuks van te maken. Ik toonde onze dochter telkens in een andere gevaarlijke situatie.”

Geniaal

Zijn vriendin had gelukkig snel door dat de foto’s niet echt waren. “Ze vindt het geniaal. De eerste keer twijfelde ze waarschijnlijk wel een beetje of het echt was of niet. Maar meestal maak ik de foto’s zodanig dat het er net een beetje te dik op ligt. Maar het is wel de bedoeling dat je even twijfelt.”

Intussen werd het een gewoonte. “Ik maak nu elke week wel een fotootje. Op veel foto’s hou ik Alix gewoon vast en knip ik mezelf daarna weg. Vervolgens voeg ik een specifiek decor toe om een gevaarlijke situatie te creëren.”

Het resultaat kan je zien op de Instagrampagina onadventurewithdad.