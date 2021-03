Amsterdam heeft zijn eigen Banksy: maak kennis met de werken van Streetart Frankey

Prachtige beelden: bewoonster Thérésa (80) viert als sneeuwko­nin­gin de bevrijding in rusthuizen

9 maart Thérésa (80) is de onbetwiste ster van woonzorgcentrum Acacias in Molenbeek. Als sneeuwkoningin stal ze - op de tonen van ‘Let it go’ - de show om de grote coronabevrijding te vieren.