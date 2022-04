Amerikaanse wint 10 miljoen dollar dankzij ongewilde duw aan automaat

De vrouw baalde in eerste instantie, want door die duw in de rug had ze een 200X-biljet gekocht. Zo’n exemplaar kost 30 dollar (27,5 euro), terwijl ze van plan was om haar kansen meer te spreiden over verschillende lotjes. “Het was echt een onbeleefde kerel”, stelde Edwards. “Hij liep tegen me aan, maar liep verder zonder een woord te zeggen.”