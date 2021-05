Amerikaanse senator rijdt ongestoord met de auto tijdens videovergadering

De online vergadering werd live gestreamd. Senator Andrew Brenner verscheen voor het eerst in een geparkeerde auto. Een paar minuten later ging Brenner weer uit de vergadering, om daarna opnieuw te verschijnen met een kunstmatige achtergrond van zijn kantoor. Je moest echter niet veel moeite doen, om te zien dat de senator helemaal niet thuis zat, maar gewoon aan het rijden was.

De senator vertelde later aan de lokale krant The Columbus Dispatch dat hij “niet was afgeleid” en “aandacht schonk aan het rijden en luisteren” naar de vergadering. “Ik had twee bijeenkomsten op verschillende locaties, die achter elkaar plaatsvonden. Ik heb ook andere gesprekken gevoerd terwijl ik aan het rijden was. Tijdens videogesprekken, let ik niet op de video. Voor mij is het als een telefoontje.”