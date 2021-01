Amerikaanse politieagent adopteert meisje (4) dat hij van kindermishandeling redt

Zach ontmoette de tweejarige Kaila in maart 2018 voor het eerst, toen hij ‘s nachts een oproep kreeg om bij een huis te gaan kijken. Vrijwel onmiddellijk zag de agent dat er iets mis was met het kind. “Ik ging er naartoe en besefte al snel dat haar verwondingen door mishandeling veroorzaakt waren en dat ze moesten worden onderzocht. Ik nam haar mee terug naar het politiebureau en zorgde voor haar, tot ze in het ziekenhuis onderzocht kon worden. We keken samen naar ‘Wreck It Ralph’ en het klikte gewoon”, zegt de agent.

lees verder onder de tweet:

Het was inmiddels al de derde keer dat de politie wegens mishandeling naar het huis van Kaila was geroepen. “Toen ik die nacht thuiskwam, vertelde ik m’n vrouw over het schattige kleine meisje dat ik was tegengekomen en dat ik haar eigenlijk gewoon mee naar huis had willen nemen”, vertelt de agent, die op dat moment al twee kinderen had, in de Amerikaanse pers.

Van tijdelijke opvang naar officiële adoptie

Toen de volgende dag bleek dat de kinderbescherming geen tijdelijke opvang voor Kaila kon vinden, toonden Zach en zijn familie zich zonder aarzelen bereid om het kind op te vangen. “We gaven haar zorg en liefde, terwijl we niet wisten wanneer en of ze ooit wel terug zou gaan. We bekeken het gewoon per dag”, vertelt Zach. Dagen werden maanden en maanden werden jaren. Afgelopen augustus kon de familie Kaila, inmiddels vier, dan ook echt officieel adopteren. “Het beste van 2020 is dat we officieel een extra familielid hebben gekregen”, glundert Zach. “Dat was mijn kerstcadeautje!”

Ook Kaila is blij met haar nieuwe familie. “Ik hou zoveel van hem”, zegt ze over de politieman, die ze al snel papa is beginnen noemen.

