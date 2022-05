Amerikaanse peuter (2) steelt smartphone van moeder en bestelt maar liefst 31 cheeseburgers

In de Amerikaanse staat Texas heeft een 2-jarige peuter niet één, niet twee, maar wel 31 cheeseburgers bij fastfoodketen McDonald's besteld toen hij de smartphone van zijn moeder in handen had gekregen. De bestelling bedroeg in totaal meer dan 90 dollar (ongeveer 84 euro). Het kind toonde zich ook nog eens van zijn meest vrijgevige kant en gaf een fooi van 16 dollar (zo’n 15 euro).

De 2-jarige Barrett bestelde de cheeseburgers op de Amerikaanse maaltijdbezorgingsapp DoorDash. De moeder van het kind, Kelsey Burkhalter Golden, zei dat ze verrast was toen ze een bericht kreeg dat de levering van haar bestelling wat langer zou duren “wegens de grote hoeveelheid”. Kelsey was aan haar bureau aan het werken toen haar zoon de bestelling in het geniep had geplaatst.

De moeder van drie dacht eerst dat het om een fout ging, maar toen ze een tijdje later met haar zoon buiten aan het spelen was, zag ze plots een auto op de oprit rijden. “Ik dacht huh? en ging naar de auto, waarop de vrouw plots een gigantische zak met cheeseburgers tevoorschijn haalde”, aldus de moeder. De vrouw had haar zoontje eerder met haar smartphone zien spelen, maar dacht dat hij foto’s aan het nemen was, een van zijn favoriete bezigheden. “Toen ik op mijn gsm keek, zag ik dat hij alles had besteld”, vertelt de moeder van drie. “En niemand in ons gezin eet graag cheeseburgers.”

Burgers voor de buren

De vrouw besloot om de cheeseburgers te doneren en deelde een bericht op Facebook. “Ik heb 31 cheeseburgers van McDonald’s als iemand geïnteresseerd is. Blijkbaar weet mijn 2-jarige zoon hoe hij DoorDash moet gebruiken”, stond in de post te lezen. Amper enkele seconden later kreeg Kelsey al verschillende antwoorden. Sommige buurtbewoners kwamen de burgers zelf ophalen, terwijl anderen haar tips gaven hoe ze de voedingswaren het best kon bewaren.

Het hele gebeuren was voor Kelsey een goede les. “Ik ga de app voortaan wel verbergen op mijn smartphone”, vertelde ze, al hoopt de moeder ook dat het verhaal “een beetje humor kan brengen in deze trieste en donkere wereld”.