Amerikaanse man wint tweemaal lotto in nog geen twee weken tijd

Brasschaat Sprookjes­ach­tig: vos en ree ‘poseren’ samen voor de foto in bos in Brasschaat

4 augustus Het lijkt wel uit een sprookjesboek te komen: een vos en ree samen op de foto. Maar Yolanda Van Dromme is er in geslaagd om dit unieke beeld vast te leggen in een bos in Brasschaat. Op sociale media werd druk gespeculeerd over de echtheid ervan, maar Yolanda is formeel. “Deze foto is écht niet getrukeerd. Ik was zelf stomverbaasd.”