Amerikaanse koffiebar weigert vrouwen met de naam Karen, naamgenoten zijn niet te spreken over het bord

Bruine beer 480 Otis wint ‘Fat Bear Week' en wordt bekroond tot dikste beer

De bruine beer 480 Otis is verkozen als winnaar van de ‘Fat Bear Week’, een jaarlijkse online wedstrijd waarbij de dikste beer van het nationale park Katmai in Alaska wordt bekroond. De beer zal nu de titel van Bear 747, de winnaar van vorig jaar, overnemen. Met een leeftijd van 25 jaar is Otis een van de oudste beren in het park, dat ongeveer 4,1 miljoen hectaren groot is en in totaal ongeveer 2.200 beren telt.

6 oktober