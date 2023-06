Amerikaanse familie vindt een miljoen rosse centjes bij opruimen kelder overleden vader

Een miljoen rosse centjes. Dat is wat de Amerikaan John Reyes en zijn echtgenote Elizabeth ontdekten toen ze de kelder van haar vader leeghaalden. In totaal zijn de geldstukken zo'n 25.000 dollar waard, maar de familie hoopt dat enkele zeldzame exemplaren meer kunnen opleveren.

Elizabeths vader Fritz en zijn broer, afkomstig uit Duitsland, woonden jarenlang in het huis in Pico-Union, een wijk in de Amerikaanse stad Los Angeles. Sinds het overlijden van Fritz en de verhuis van zijn broer, enkele jaren geleden, stond het huis leeg.

Door hun drukke agenda was de familie er nog niet aan toegekomen om de inboedel op te ruimen, maar met een nakende renovatie op komst maakten John Reyes, zijn echtgenote Elizabeth, haar zus en een neef eindelijk werk van het leeghalen van het huis van hun vader. In een kruipkelder vonden de familieleden eerst enkele losse muntjes, waarna ze op dozen vol centjes stootten. In de lokale pers vertelt Reyes over het ongeloof van de familie over de vondst.

In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen muntstukken, denkt de familie na het wegen van de zakken vol centjes. Volgens de familie gaat het om koperen muntstukken, en geen exemplaren in zink, het materiaal dat in de VS sinds 1982 wordt gebruikt bij het vervaardigen van munten.

Uniek karakters

De familie zocht een tijdlang tevergeefs naar een bank die zo'n grote hoeveelheid muntstukken wou aanvaarden. Uiteindelijk besliste Reyes om de geldstukken aan te bieden op OfferUp, een online marktplaats. De familie vraagt 25.000 dollar voor het volledige lot.

Tot nu toe heeft nog niemand een bod uitgebracht op alle centjes samen, al zijn er wel geïnteresseerden die enkele muntstukken willen kopen. “De waarde zit in het unieke karakter van de muntjes", aldus Reyes, die meegeeft dat het geld verkopen voor minder dan de nominale waarde ervan zou indruisen tegen de idealen van zijn schoonvader.