Amerikaan brengt boek bijna honderd jaar te laat terug naar bibliotheek: “Hoe geweldig”

Het zou gaan om het boek genaamd ‘A history of the United States’ van Benson Lossing, uitgebracht in 1881. Toen de bibliotheek erachter kwam hoe oud het boek juist was én hoe lang geleden het al bleek uitgeleend te zijn, gingen ze op zoek naar de onbekende persoon die de klepper eerder deze maand was komen terugbrengen. De bib bracht het verhaal onder de aandacht bij Amerikaanse media.

Het bleek te gaan om Jim Perry. “Ik was het huis aan het schoonmaken en spullen aan het weghalen die niet werden gebruikt’’, zegt hij. “Deze doos stond op een lekker koel plekje in ons huis waar we boeken bewaarden.’’ Perry zegt er “vrij zeker” van te zijn dat John McCormick, de grootvader van zijn overleden vrouw, degene is die het boek in 1927 uitleende. De man was toen 55 jaar. Toen McCormick in 1963 op 91-jarige leeftijd stierf, ging het boek naar zijn jongste dochter. Uiteindelijk belandde het in handen van haar dochter Sandra Perry, de vrouw van Jim Perry. Zij overleed in 2015.