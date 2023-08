Al 70 jaar pennenvriendinnen, maar pas nu ontmoeten Amerikaanse Carol-Ann en Britse Patsy elkaar voor het eerst

Patsy Gregory woont in Hoghton in Engeland, Carol-Ann Krause in Conway in de Amerikaanse staat South Carolina. Ze zijn allebei 80 en al bijna 70 jaar pennenvriendinnen. Al die tijd bleef dat een vriendschap op afstand. Pas recent ontmoetten de twee elkaar live, voor het eerst in hun leven. Een onvergetelijk cadeau van de drie kinderen van Patsy voor haar tachtigste verjaardag.

De Britse Patsy Gregory begon in 1955 als twaalfjarige te schrijven met haar Amerikaanse vriendin Carol-Ann Krause. Ze zaten toen allebei in de jeugdbeweging. “We zijn even oud en zijn ongeveer op hetzelfde moment getrouwd”, zegt Patsy, die haar vriendin “meteen herkende” toen ze elkaar onlangs eindelijk live ontmoetten. “We hebben allebei drie kinderen en hebben ons leven, met alle beproevingen en moeilijkheden, met elkaar gedeeld. Dat is absoluut fantastisch, en we zijn er nog altijd.”

“Het is alsof we elkaar altijd al hebben gekend”, vult Carol-Ann aan. “We begonnen met potlood, stapten over op inkt, gingen dan typen en nu e-mailen we en houden we contact via social media. We komen van ver.”

Patsy Gregory legde vanuit het Britse Lancashire bijna 6.500 kilometer af om tot bij haar pennenvriendin Carol-Ann Krause in South Carolina te geraken. Haar drie kinderen hadden de vlucht geregeld als verrassing voor haar tachtigste verjaardag. Dochter Steph Calam vloog mee.

“Mama wou haar Amerikaanse pennenvriendin altijd al eens ontmoeten”, zegt Calam. “Het stond op haar bucketlist” en het was “haar eeuwige spijt” dat het nooit zover was gekomen. “De ontmoeting was erg emotioneel”, getuigt de dochter. “Ik kreeg een heuse krop in de keel toen ze elkaar voor het eerst knuffelden. Ze konden het meteen goed met elkaar vinden. Ze hebben non-stop gebabbeld.”

Mama Patsy en dochter Steph verbleven negen dagen in South Carolina en zijn intussen weer thuis in Engeland. Patsy en Carol-Ann zijn alvast van plan elkaar te blijven schrijven, maar of het ooit nog tot een weerzien komt, betwijfelen ze.