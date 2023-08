Afgelegen eiland zoekt vrijwilligers om... zeehonden te tellen

Nog op zoek naar een last minute vakantiebestemming? Dan is Isle of Man, een afgelegen eiland tussen Engeland en Ierland, misschien wel het overwegen waard. Manx Wildlife Trust, een liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud, zoekt twee vrijwilligers die er enkele weken willen wonen om... zeehonden te tellen.