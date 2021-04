Adidas lanceert legoschoen die je kan versieren met echte legoblokjes

Verrassend: aangescho­ten jongeren denken dat voormalig Austra­lisch premier Uber-chauf­feur is...en krijgen een lift

7 april De voormalige Australische premier Kevin Rudd is gisteren heel even in de rol van Uber-chauffeur gekropen. Een groepje aangeschoten jongeren stapten per ongeluk in zijn wagen en vroegen voor een lift. Pas halverwege de rit realiseerden de jongeren wie hun taxichauffeur echt was.